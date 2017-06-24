تعليم حائل يعايد أبناء شهداء الواجب

صراحة-حائل:وزعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل ممثلة بمكتب وفاء أمس العيدية الخاصة بعيد الفطر المبارك لأبناء شهداء الواجب من طلاب وطالبات مدارس التعليم العام في مدارس منطقة حائل .

وأوضح مدير عام التعليم بمنطقة حائل الدكتور يوسف بن محمد الثويني أن مبادرة مكتب وفاء في تعليم حائل تأتي استشعارا بالمسؤولية الوطنية وإيمانا بعظم التضحيات التي قدمها الشهداء للذود عن حياض هذا الوطن الطاهر وإنفاذا للتوجيهات الكريمة من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد أمير منطقة حائل وحرصه الدائم بدعم ومتابعة ومساعدة أبناء وأسر الشهداء وكذلك تحقيقا لتوجهات وزارة التعليم بتفعيل دور مكتب وفاء بإدارة التعليم لتقديم التسهيلات و جميع الخدمات لأبناء وأسر الشهداء من طلاب وطالبات في مدارس المنطقة، مشيراً إلى أن المبادرة شملت على مبالغ مالية وهدايا عينية وزعت لهم في منازلهم وذلك تكريمًا لهم وعرفانا بما قدمه آباؤهم الشهداء في سبيل الله ثم هذا الوطن .

وأضاف الدكتور الثويني أن إدارة تعليم حائل تسعى لتسخير كافة الإمكانات من خلال مكتب “وفاء” لتقديم الرعاية لأبناء المتوفين من أبناء شهداء الواجب وأبناء المعلمين المتوفين التي حرصت وزارة التعليم على إيلاءهم رعاية مثلى تساعدهم في بناء شخصيتهم وحل مشكلاتهم ومجابهة صعوبات الحياة ومد جسور التعاون والتكامل مع الأسر والأبناء المحتاجين لخدمات نوعية.

وقدم الدكتور الثويني الشكر والتقدير لرجال الأعمال بالمنطقة لقاء تقديم عيدية أبناء شهداء الواجب في مدارس التعليم العام في منطقة حائل التي تأتي ضمن المسؤولية الاجتماعية والشراكة بينهما وبين تعليم حائل.

يذكر أن مكتب وفاء بتعليم حائل يهدف لتقديم الرعاية المتكاملة نفسياً واجتماعياً وتعليمياً وصحياً للمستفيدين من طلاب وطالبات المدارس من أبناء وبنات شهداء الواجب ومنسوبي التعليم المتوفين إضافة لتأهيل المستفيدين للتكامل مع أفراد المجتمع وتحقيق أعلى درجات التوافق مع أنفسهم ومجتمعهم وإكسابهم مهارات حياتية بما يمكنهم من التعامل مع ما يواجههم من مشكلات.