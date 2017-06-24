سفارة المملكة لدى السودان تفتح سجل مبايعة لسمو ولي العهد

صراحة-الرياض:فتحت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية السودان يوم أمس ولمدة يومين سجلا للمواطنين السعوديين المقيمين في السودان لمبايعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز بمناسبة اختياره ولياً للعهد وتعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء واستمراره وزيراً للدفاع .

وتوافد المواطنون السعوديون من أعضاء السفارة والملحقيات والمكاتب التابعة لها والطلبة المبتعثين لتسجيل مبايعتهم داعين الله عز وجل أن يوفق سمو ولي العهد في القيام بمسؤولياته تجاه الله ثم المليك والوطن .

من جانبه قدم القائم بالأعمال في سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى السودان بالنيابة المستشار أحمد عقيل شكره للذين بايعوا وعبروا عن مشاعرهم الوطنية، سائلا الله عز وجل لسمو ولي العهد أن يعينه ويوفقه في خدمة الدين ثم المليك والوطن، وأن ينعم على المملكة بالأمن والامان .