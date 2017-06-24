أمانة الجوف ترفع أكثر من 6700 طن من المخلفات المنزلية

صراحة-الجوف:رفعت أمانة منطقة الجوف ممثلة بوكالة الخدمات الإدارة العامة للنظافة 6700طن كمية نفايات منزلية بمدينة سكاكا وذلك خلال شهر رمضان المبارك

كما قامت ادارة النظافة بإزالة 8480 م3 كمية أنقاض بأماكن مختلفة بالمدينة . كما تم غسل وتنظيف 1320 برميل و 300 حاوية خلال شهر رمضان المبارك

كما انه تم غسيل كافة المجسمات الجمالية والأرضيات بالماء بالإضافة لغسل الارصفة وصيانة ونظافة دورات المياه بالمنتزهات والحدائق لاستقبال عيد الفطر السعيد يأتي ذلك بمتابعة وتوجيه أمين المنطقة المهندس عجب بن عبدالله القحطاني .

وتهيب امانة المنطقة المواطنين والمقيمين التعاون مع الأمانة من خلال المحافظة على نظافة المدينة ووضع النفايات بالأماكن المخصصة لها والإبلاغ عن أي مخالفات عبر رقم الطوارئ 940 .