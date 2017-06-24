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24 يونيو, 2017   5589

مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع مشروع إفطار الصائم في تعز

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صراحة-تعز:واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لليوم الـ 28 على التوالي توزيع مشروع إفطار صائم في محافظة تعز تستفيد منه جميع مديريات المحافظة.
واستهدف المشروع توزيع وجبات الإفطار في بير باشا ، ومدينة النور ، وحي الحوض ، وحي العسكري ، ومستشفى الصفوة ، ومستشفى الثورة ، والمستشفى العسكري ، والمستشفى الجمهوري ، ومستشفى الروضة ، ومستشفى التعاون ، وشارع جمال ، وشارع التحرير بمحافظة تعز.
ويأتي هذا المشروع للتخفيف من معاناة الأهالي في هذا الشهر الفضيل في ظل الوضع الإنساني الذي تشهده المحافظة، وفي إطار الجهود الإنسانية التي ينفذها المركز تجاه الشعب اليمني في كافة المجالات ومنها مشروع إفطار الصائم الذي يستفيد منه 234,000 شخص في ست محافظات يمنية هي عدن ، أبين ، لحج ، الضالع ، مأرب ، وتعز ، حيث يتم توزيع هذه الوجبات للفئات الأكثر احتياجًا.

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