خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يهنئان ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك

صراحة-واس:جرياً على العادة الملكية بالتواصل مع قادة الدول الإسلامية ، فقد بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – برقيات تهنئة لإخوانهم ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك هذا العام 1438هـ ، متوجهين إلى الله العلي القدير أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال ، وأن يعيد هذه المناسبة الكريمة على الأمة الإسلامية بالعزة والتمكين ومزيد من الأمن والاستقرار ، إنه سميع مجيب.