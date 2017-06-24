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24 يونيو, 2017   7245

خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يهنئان ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك

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صراحة-واس:جرياً على العادة الملكية بالتواصل مع قادة الدول الإسلامية ، فقد بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – برقيات تهنئة لإخوانهم ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك هذا العام 1438هـ ، متوجهين إلى الله العلي القدير أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال ، وأن يعيد هذه المناسبة الكريمة على الأمة الإسلامية بالعزة والتمكين ومزيد من الأمن والاستقرار ، إنه سميع مجيب.

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