وحدة التحكم بوكالة المسجد النبوي تكثف أعمالها لاستقبال المصلين في صلاة عيد الفطر المبارك

صراحة-المدينة المنورة:بدأت إدارة العمليات ممثلة بوحدة التحكم بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي على تنفيذ خطتها لاستقبال كثافة الزوار والمصلين في صلاة العيد وأيام العيد المبارك .

يأتي ذلك ضمن لتقديم أعلى مستويات الخدمة والعناية بالمسجد النبوي الشريف، تحقيقاً لتطلعات ولاة الأمر – حفظهم الله – .

وأوضح مدير وحدة التحكم بالمسجد النبوي خالد رجاء الله الحريبي أن غرفة العمليات تستقبل أكثر من 1000 إرسالية على الشبكة اللاسلكية على مدار 24 ساعة ، مشيراً إلى أن إدارة العمليات ممثلة بوحدة التحكم تعمل على الاستعداد الدائم وتنسيق الجهود بين كافة الجهات ذات العلاقة بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي والتعامل السريع والمباشر مع الحالات الطارئة وتحديد الاحتياجات الحقيقية .

وأوضح الحريبي أن الخطة تعتمد علي توزيع المهام والصلاحيات على جميع المشاركين في مواجهة التحديات وتكون هذه الوحدة صلة الربط بين العاملين بالوكالة والجهات الأخرى المشاركة ، إضافة إلى متابعة كافة المواقع داخل الحرم وساحاته ومرافقه عبر شاشات مراقبة على مدار 24 ساعة .