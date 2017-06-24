مقتل 6 وفقد العشرات بعد ساعات من انهيار أرضي طمر قرية بالصين

صراحة-وكالات:قالت وسائل إعلام رسمية إن هناك مخاوف من مقتل أكثر من 100 قروي صيني يوم السبت بعد مرور 17 ساعة على انهيار أرضي دفن منازلهم في جنوب غرب الصين ولم ينتشل رجال الإنقاذ حتى الآن سوى ست جثث.

وغطى الانهيار الأرضي أكثر من 60 منزلا في قرية شينمو النائية الواقعة في شمال سيتشوان. وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إن الانهيار الأرضي أدى إلى سد جزء يصل طوله إلى كيلومترين من نهر قريب إضافة إلى 1.6 كيلومتر من طريق‭‭‬.

وأضافت الوكالة أن أكثر من ألف شخص يشاركون في جهود الإنقاذ من بينهم أكثر من 100 شخص من أعضاء الفرق الطبية.

وقال تلفزيون الصين الرسمي إن فرق الإنقاذ تمكنت بحلول الظهيرة من إنقاذ زوجين ورضيعهما البالغ من العمر شهرين. ولا يزال طفل آخر لهما تحت الأنقاض.

وقالت شينخوا إن نحو 112 شخصا، وفق أحدث إحصاء، لا يزالون في عداد المفقودين. وكانت السلطات ذكرت في وقت سابق أن عدد المفقودين بلغ 141.

وأظهرت صور نشرتها صحيفة الشعب الرسمية استمرار جهود الإنقاذ مع الاستعانة بمصابيح مع حلول الليل. وقالت الصحيفة إن رجال الإنقاذ يحاولون الوصول إلى شخصين يعتقدون أنهم سمعوا صوتهما تحت الأنقاض.

وأظهرت تقارير للتلفزيون الرسمي قرويين ورجال إنقاذ يهرعون عبر أكوام من الأوحال والصخور التي انزلقت من منحدر شاهق.

كما أظهرت لقطات تلفزيونية انزلاق كتل طينية لتغمر سيارة انحرفت عن الطريق وسكانا يساعدون الشرطة في سحب كتل صخرية بالحبال.

وقالت شينخوا إن الشرطة أغلقت الطرق في المقاطعة أمام كل حركة المرور باستثناء أجهزة الطوارئ.

وهناك شبكة واسعة من السدود قريبة من منطقة التبت تشمل محطتين لتوليد الطاقة الكهرومائية في بلدة ديهشي القريبة من القرية المنكوبة.

وهذه المنطقة عرضة للزلازل ومن بينها زلزال وقع في 1933 وأدى إلى غمر بحيرة قريبة من بلدة ديهشي بالإضافة إلى زلزال بلغت قوته ثماني درجات في مقاطعة وينتشوان في وسط سيتشوان في 2008 مما أدى إلى مقتل نحو 70 ألف شخص