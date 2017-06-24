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24 يونيو, 2017   4025

ثلاث عمليات كبرى لمشيمة مخترقة جدار الأرحام في مستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة

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صراحة-مكة المكرمة:تمكن جراحو النساء بمستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة خلال الأيام الأخيرة لشهر رمضان الكريم من إجراء ثلاثة عمليات كبرى لمشيمة مخترقة جدار الأرحام (توصف بالعملية الأخطر والأصعب بين عمليات الولادة) , إضافة إلى إجراء العديد من العمليات القيصيرية والنسائية التي يتم تحويلها من مستشفيات ومناطق مختلفة بإعتبار مستشفى الولادة والأطفال مستشفى متخصص يخدم منطقة مكة المكرمة وكافة ضواحيها.
وأوضحت ” الصحة ” في مكة المكرمة أنه تم توفير كافة الإمكانات والتجهيزات اللازمة للمستشفى لخدمة زوار بيت الله الحرام خلال شهر رمضان المبارك ، حيث تم إستقبال عدد من حالات الولادة للمعتمرين , كما أستقبل المستشفى حالات حرجة تحتاج إنقاذ الحياة مثل حالات الولادة القيصرية أو عملية إيقاف النزيف , وتم التعامل معها ولله الحمد بكل إقتدار من قبل الكوادر الطبية والفنية المؤهلة بالمستشفى.

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