“التجارة” تصادر 200 ألف عبوة من مستحضرات التجميل منتهية الصلاحية

صراحة-الرياض:ضبطت فرق الرقابة التجارية بوزارة التجارة والاستثمار مايزيد عن 200 ألف عبوة من مستحضرات التجميل منتهيه الصلاحيه، بأحد المستودعات التجارية بمدينة جدة، في ليلة العيد.

ونفذت فرق الرقابة حملة على المستودعات التجارية ضمن خطة عمل الوزارة لعيد الفطر المبارك، وبتفتيش أحد المستودعات عثر بداخله على كميات كبيرة من مستحضرات التجميل منتهية الصلاحية تزيد على 200 ألف عبوة، وتمت مصادرتها وإتلافها، وإغلاق المستودع واستدعاء صاحب المنشأة لاستكمال الإجراءات النظاميه، ومن ثم الرفع للجهه المختصة.

وتؤكد الوزارة على مواصلة جولاتها الرقابية على جميع المنشآت التجارية والمستودعات، للتأكد من نظامية أعمالها، وعدم وجود ممارسات غش، وتحايل على المستهلكين، واستغلال الإقبال على الشراء في بيع وتسويق أي سلع فاسدة أو مقلدة.

ودعت وزارة التجارة والاستثمار عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات يتم اكتشافها أو أي شكاوى من خلال الاتصال على مركز البلاغات في الوزارة على الرقم (1900) أو عن طريق تطبيق “بلاغ تجاري” على مدار اليوم.