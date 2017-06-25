الأمير محمد بن ناصر ‪يزور نزلاء دار رعاية الأيتام ‬بجازان

صراحة-جيزان:قام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان يرافقه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان اليوم، بزيارة معايدة لأطفال دار رعاية الأيتام التابع للشؤون الاجتماعية بجازان قدم خلالها التهنئة لهم بمناسبة عيد الفطر المبارك، سائلاً الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة على الجميع باليُمن والخيرات.

واستمع سموه خلال الزيارة إلى شرح من مدير عام الشؤون الاجتماعية بالمنطقة المهندس أحمد بن محمد القنفذي والقائمين على الدار، عن الخدمات التي يقدمها الدار للنزلاء من الأيتام من خلال العديد من البرامج الداخلية بالدار وكفالة الأيتام لدى الأسر الحاضنة التي تجاوز عددها ٦٧٠ أسرة ، بالإضافة إلى العديد من الموضوعات المتعلقة بعمل الدار والأعمال والخدمات المجتمعية التي يقدمها .