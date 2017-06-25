إردوغان يقول إنه يؤيد قطر وإن الدعوة لإغلاق القاعدة التركية في قطر “عدم احترام”

صراحة-وكالات:قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يوم الأحد إنه يؤيد رد قطر على قائمة مطالب طرحتها الدول العربية التي أعلنت مقاطعتها للدوحة وأضاف أن دعوات لإغلاق قاعدة عسكرية تركية هناك تمثل عدم احترام لتركيا.

وكانت قطر قد وصفت ضغوط جيرانها الأكبر بأنها “حصار غير قانوني” استهدف تقويض سيادتها وقالت إن الإنذار الذي وجهته السعودية ودولة الإمارات ومصر والبحرين غير مقبول.

وقال إردوغان إن تركيا تقدر وتوافق على رد قطر على المطالب الثلاثة عشر التي من بينها إغلاق قناة الجزيرة والحد من العلاقات مع إيران وإغلاق قاعدة تركية في قطر.

وأضاف إردوغان أن تركيا عرضت أيضا إقامة قاعدة عسكرية في السعودية ولكن الرياض لم ترد.

وقال “حتى على الرغم من أنهم لم يعودوا لنا بعد بشأن ذلك فإنهم طلبهم أن تسحب تركيا قواتها (من قطر) عدم احترام لتركيا”.

وقال إردوغان الذي كان يتحدث خارج مسجد بعد أداء صلاة عيد الفطر إنه سيواصل برنامجه المقرر على الرغم من شعوره لفترة وجيزة أنه ليس على ما يرام.

وأضاف “لدى حالة بسيطة تتعلق بضغط الدم ولها صلة بمرض السكري”