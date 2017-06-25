STC ترفع حجم باقة تجوال الانترنت 30 يوم الى 8 جيجا دون زيادة بالسعر

صراحة-الرياض :تزامناً مع إجازة عيد الفطر السعيد وإجازة نهاية العام الدراسي الجارية، وفرت شركة الاتصالات السعودية STC لعملائها أفضل باقات التجوال، والتي يمكن الاشتراك بها وتجديدها ومتابعة الاستخدام أيضاً أثناء السفر عبر تطبيق MySTC..

حيث سيستمتع العملاء المتجولون في أكثر من 40 دولة مع أفضل باقات التجوال وهي: (باقات تجوال الإنترنت – باقات تجوال دول الخليج – باقات تجوال جميع دول العالم – باقة الإجازات – باقة دول الابتعاث)، التي يمكن تجديدها خلال السفر على الشبكات المفضلة التي توفر خدمة الاتصال بشبكاتها عالية السرعة 4G LTE ، وذلك من خلال الشراكة الاستراتيجية مع شركاء التجوال في تلك الدول، كما تجدر الإشارة إلى أن الاتصالات السعودية قد رفعت مؤخراً حجم باقة تجوال الإنترنت لمدة 30 يوم من 4 جيجابايت إلى 8 جيجابايت وبنفس سعرها السابق 350 ريال.

ويمكن للعملاء معرفة المزيد عن باقات التجوال عبر إرسال كلمة “تجوال” أو الرمز 6300 إلى 900 ، علاوة على إمكانية إرسال العميل لاسم الدولة المرغوب الاستفسار عن خدمات التجوال بها في رسالة نصية SMS إلى الرقم 900 لتصله كافة المعلومات والتفاصيل المتعلقة بالتجوال في تلك الدولة عبر خدمة “المساعد الخاص في STC” التفاعلية المجانية.