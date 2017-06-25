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25 يونيو, 2017   5267

“الخطوط السعودية” تنفي صحة صور عن هبوط طائرتها في “إسرائيل”

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صراحة-الرياض:أكد المتحدث الرسمي للخطوط السعودية، المهندس عبدالرحمن الطيب، أن الصور المنشورة على بعض مواقع التواصل الاجتماعي لطائرة للخطوط السعودية في مطار بن جوريون ، هي صورة مركبة ولا تمت للواقع من قريبٍ أو بعيد. مضيفاً بأن هناك جهات ومعرفات، ما فتأت بالقيام، وعبر أعداد كبيرة من الحسابات مجهولة المصدر والهوية، بنشر الأكاذيب وترويج الشائعات وإعادة تدوير وتضخيم الوقائع بقصد الإساءة للخطوط السعودية كرمز وطني سعودي حيث يقوم البعض بحسن نية بتلقف تلك التغريدات وإعادة نشرها دون أدني قدر من التقصي مما يوقع المشاركين تحت طائلة المسئولية.

حفظ الله المملكة العربية السعودية و قياداتها وشعبها وكل من يقيم على أرضها، تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين، حفظهم الله

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