وكالة رئاسة الحرمين لشئون المسجد النبوي توفر جُلّ خدماتها للمصلين في صلاة عيد الفطر

صراحة-المدينة المنورة:أدت جموع المصلين اليوم صلاة عيد الفطر المبارك بالمسجد النبوي وسطحه وساحاته والساحات الخارجية وسط منظومة متكاملة من الخدمات التي وفرتها وكالة الرئاسة العامة لشئون المسجد النبوي للزوار والمصلين لتأمين أرقى درجات الخدمات وأكملها لجموع المصلين لكي يؤدوا عباداتهم بخشوع واطمئنان .

وأوضح المشرف العام لإدارة العلاقات العامة والإعلام بوكالة الرئاسة العامة لشئون المسجد النبوي المستشار عبدالواحد بن علي الحطاب أن الوكالة من خلال إداراتها الخدمية التي تضع خططها ومقترحاتها لتوفير جميع الخدمات لراحة المصلين والزوار على مدار الساعة وضعت خططها من خلال أكثر من / 5000 / موظف وموظفة وعمل جميع الترتيبات اللازمة من فرش جميع المسجد النبوي وسطحه والأجزاء المخصصة للصلاة في الساحات الغربية والشمالية والشرقية والجنوبية الشرقية والجنوبية الغربية بعدد أكثر من / 000ر16 / سجادة وانتشار المراقبين لتوجيه المصلين من الرجال لأقسام الرجال وللأماكن الخالية وتوجيه النساء لأقسامهن والساحات المخصصة لهن وتم توفير أكثر من / 000ر15 / حافظة لمياه زمزم الباردة وتشرع أكثر من / 100 / باب وتشغيل السلالم الكهربائية عليها المشرفين لمنع دخول أي شيء يؤثر على نظافة أو هدوء المسجد كل ذلك مهيأ لدخول المصلين للمسجد النبوي والصعود للسطح وتشغيل كامل الطاقة الخاصة بالتكييف وكذلك تشغيل / 250 / مظلة و/ 436 / مروحة رذاذ لتلطيف الجو داخل ساحات المسجد النبوي .

وبين الحطاب أن ذلك يأتي لتحقيق تطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد – حفظهما الله – وسمو أمير منطقة المدينة المنورة وسمو نائبه ، لينعم المصلون والزوار بالراحة والطمأنينة والخشوع أثناء أدائهم العبادات داخل المسجد النبوي وسطحه وساحاته خلال صلاة العيد .

ورفع المصلون خالص الدعاء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – على ما تم تهيئته من مشروعات وخدمات في الحرمين الشريفين التي تُعينهم على أداء نسكهم بكل يسر وسهولة .