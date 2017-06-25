أوقاف صالح الراجحي وزعت أكثر من 133 طناً من التمور و 500 ألف وجبة ضمن برامج إفطار الصائمين في رمضان

صراحة-الرياض:نفذت إدارة أوقاف صالح بن عبدالعزيز الراجحي برامجها الموسمية لإفطار الصائمين خلال شهر رمضان لعام 1438هـ ،وذلك بتفطير الصائمين في بيت الله الحرام بمكة المكرمة والمدينة المنورة والأحياء المجاورة للمسجد الحرام والمسجد النبوي طيلة أيام الشهر الفضيل ، سعياً من أوقاف صالح الراجحي إلى تحقيق مبدأ التلاحم والتراحم بين المسلمين.

وأوضح الأمين العام لإدارة الأوقاف عبدالسلام بن صالح الراجحي أن إدارة الأوقاف وضعت خطة متكاملة اشتملت على توزيع ما يزيد على نصف مليون وجبة إفطار متنوعة داخل الحرمين الشريفين، وفي مساجد وأحياء مكة المكرمة والمدينة المنورة، بالتنسيق مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي .

وبين أن الخطة يقوم على تنفيذها أكثر من (600) فرد من القوى العاملة مقسمة إلى عدد من الفرق الميدانية يتولى بعضها تحضير وتجهيز موائد الإفطار داخل الحرمين الشريفين وفي الساحات المحيطة به؛ حيث تقدم إدارة الأوقاف على تلك الموائد التمور والقهوة للصائمين، حيث قدمت الأوقاف ما يزيد عن (133) طناً من التمور منزوعة النوى على مدار الشهر المبارك، ووزعت يومياً إدارة الأوقاف أكثر من (12) ألف وجبة ساخنة، تم إعداد هذه الوجبات في المطابخ الخيرية التابعة لإدارة الأوقاف في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأفاد عبدالسلام الراجحي أن إدارة الأوقاف قامت بتوزيع ما يربو على (40) ألف وجبة إفطار في عدد من المساجد في مدينة الرياض والمشروعين الزراعيين بمحافظة ضرماء ومدينة بريدة طيلة أيام شهر رمضان ، وتوزيعها بشكل يومي على المساجد المستهدفة.

ورفع الأمين العام لإدارة الأوقاف عبدالسلام بن صالح الراجحي الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد الأمين ـ حفظهما الله ـ على ما تجده المؤسسات الخيرية من التسهيلات الكبيرة وإتاحة الفرصة لها للقيام بهذه الأعمال الخيرية في المواسم الفضيلة ، سائلا الله أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال