حالة الطقس: استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار

صراحة-واس:توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على منطقتي الشرقية و الرياض تمتد إلى نجران والأجزاء الشرقية لمناطق عسير ,الباحة ,المدينة المنورة ومكة المكرمة .

كما تكون السماء غائمة جزئيا مع فرصة لتكون سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان ،عسير فترة مابعد الظهيرة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج .