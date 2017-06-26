أمير تبوك يستقبل المحافظين ورؤساء المراكز وأهالي المنطقة المهنئين بعيد الفطر المبارك

صراحة-تبوك:استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك مساء أمس بالقصر الحكومي المحافظين ورؤساء المراكز وأهالي المنطقة، الذين قدموا لسموه التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك .

ونقل سمو أمير المنطقة للجميع تحيات وتهاني خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده – حفظهما الله- بمناسبة عيد الفطر المبارك .

فيما بادل سمو أمير منطقة تبوك المهنئين التهاني بالعيد السعيد ، وتناول الجميع طعام العشاء الذي أقامه سموه بهذه المناسبة .

حضر الاستقبال وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني .