النفط يرتفع لكن نمو المعروض الأمريكي يحد من المكاسب

صراحة-وكالات:ارتفعت أسعار النفط للجلسة الثالثة على التوالي يوم الاثنين مع استفادة المضاربين من هبوطه الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى في سبعة أشهر لكن الزيادة المستمرة في الإمدادات الأمريكية وعدم ظهور دلائل تذكر على انخفاض المخزونات العالمية كبح مكاسب الخام.

وزاد المستثمرون في العقود الآجلة وعقود الخيارات للخام الأمريكي مراهناتهم على عدم تسجيل الأسعار المزيد من الارتفاع مع زيادة عدد منصات الحفر النفطية العاملة في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى في أكثر من ثلاث سنوات.

وزاد إنتاج النفط الصخري الأمريكي نحو عشرة بالمئة منذ العام الماضي ليهدد، مع نمو إنتاج دول مثل البرازيل، بتقويض جهود منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وشركائها لخفض مخزونات الخام العالمية من خلال تقليص الإنتاج.

وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 48 سنتا إلى 46.02 دولار للبرميل بحلول الساعة 0836 بتوقيت جرينتش. ولا يزال السعر متجها لتكبد خسارة تقارب 20 بالمئة في النصف الأول من العام الحالي بعد بلوغه أدنى مستوى له منذ نوفمبر تشرين الثاني عند 44.35 دولار للبرميل في 21 يونيو حزيران.

وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة 47 سنتا 43.48 دولار للبرميل.

واتفقت أوبك مع 11 منتجا خارجها في مايو أيار على تمديد خفض الإنتاج 1.8 مليون برميل يوميا إلى نهاية مارس آذار 2018 أملا في تحقيق التوازن بين العرض والطلب العالميين.