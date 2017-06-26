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26 يونيو, 2017   3082

الحملة الوطنية السعودية توزع ما يقرب من المليون رغيف خبز خلال شهر رمضان على السوريين في لبنان

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صراحة-الرياض:وزعت الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء السوريين من خلال مكتبها في لبنان ما يقارب من المليون رغيف خبز في منطقة عكار شمال لبنان وذلك خلال شهر رمضان ضمن مشروعها الإغاثي ” شقيقي قوتك هنيئاً ” .
وبلغت الطاقة الإنتاجية للفرن 40 ألف رغيف خبز ويتم توزيعها بشكل يومي على الأرامل والعائلات الأكثر حاجة .
وأوضح مدير مكتب الحملة الوطنية السعودية في لبنان وليد الجلال أن مشروع ” شقيقي قوتك هنياً ” يأتي استجابة للأوضاع الصعبة الراهنة التي يعاني منها الاشقاء اللاجئين السوريين في لبنان حيث تكفلت الحملة الوطنية السعودية بكامل مصاريف التشغيل وتوفير المواد الأولية من طحين ووقود وخلافه إضافة إلى إعداد خطة توزيع شاملة تضمن وصول الخبز لمستحقيه ، مشيرا إلى أن الحملة سوف تستمر بإذن الله في تقديم ماده الخبز في الأيام القادمة .

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