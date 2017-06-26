“العمل والتنمية الاجتماعية” : “دار الضيافة” تشهد مغادرة 516 عاملة منزلية في أسبوع و 239 أخريات يتأهبن للسفر بعد إنهاء إجراءات المغادرة

صراحة-الرياض:شهد مركز إيواء العاملات “دار الضيافة” التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، مغادرة 516 عاملة منزلية من المملكة ممن يُقمْن في “دار الضيافة” إلى بلدانهن، وذلك بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، في حين يتم في الوقت الحالي إجراء الترتيبات اللازمة لتسهيل مغادرة 239 عاملة منزلية أخريات خلال الأيام الخمسة المقبلة بعد إنهاء إجراءات سفرهن.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل, أن العمل يجري الآن على تسهيل مغادرة جميع العاملات المنزليات إلى بلدانهن بعد الانتهاء من إكمال جميع إجراءاتهن النظامية، مشيرًا إلى أن مركز إيواء العاملات “دار الضيافة” يحتوي على كامل التجهيزات، بالإضافة إلى أنه يقدم خدمات الرعاية، التي تحقق للنزيلات الإقامة الكريمة، حيث يستقبل المركز العاملات المنزليات المتغيبات من أصحاب العمل، أو من سفارات بلدانهن أو من مراكز الشرط، ويتم تقديم الرعاية التامة لهن إلى أن يتم الانتهاء من قضايا بعضهن مع أصحاب العمل، والعمل على إنهاء إجراءات سفرهن.