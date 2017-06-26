مستشفى الإمام عبدالرحمن يعايد المرضى المنومين

صراحة-الرياض:‎نظمت إدارة مستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل بالرياض حفل معايدة للمرضى بالمستشفى، بمناسبة عيد الفطر المبارك، حيث قام مدير المستشفى الدكتور عتيق بن محمد القرني، وعدد من رؤساء الأقسام ومدراء الإدارات بزيارة للمرضى المنومين بأقسام المستشفى .

‎وقدمت إدارة المستشفى التهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك للمرضى المنومين ، كما قدمت بالتعاون مع قسم العلاقات العامة والخدمة الاجتماعية وعلاقات المرضى والتغذية باقة من الورود والهدايا والحلويات لذوي الاحتياجات الخاصة، وكذلك الألعاب للأطفال المنومين.

‎من جهته، أكد مدير المستشفى، أن حفل المعايدة برنامج دأبت إدارة المستشفى على إقامته سنويًا لمشاركة المرضى الفرحة بهذه المناسبة السعيدة والذين أجبرتهم ظروفهم الصحية على وجودهم على الأسرّة البيضاء، متمنيًا لهم الشفاء العاجل ليعودوا إلى أسرهم وذويهم سالمين معافين بإذن الله.