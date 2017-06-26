الخطوط السعودية تحدد مواعيد عملها خلال عيد الفطر المبارك

صراحة-الرياض:حددت الخطوط السعودية مواعيد العمل في مكاتبها الرئيسية للمبيعات في مناطق المملكة المختلفة ، لتشمل فرع الحرم بمكة المكرمة من 7.30 صباحاً إلى 11.30 مساءً ، وفرع الشهداء بمكة المكرمة من 10 صباحاً إلى 6 مساءً ، وفي مكاتبها بجدة من 10 صباحاً إلى 6 مساءً ، وفي الطائف من الساعة 9 صباحاً إلى 4 مساءً ، وفي الرياض والقصيم من الساعة 10 صباحاً إلى 6 مساءً.

وأوضحت أن مواعيد العمل في محطات الدمام والجبيل تبدأ من الساعة 9 صباحاً إلى 3 مساءً ، والهفوف من الساعة 10 صباحاً إلى 4 مساءً ، والمدينة المنورة وتبوك والجوف وحائل من الساعة 10 صباحاً إلى 6 مساءً ، وفي الباحة وجازان ونجران من الساعة 7.30 صباحاً إلى 3.30 مساءً ، فيما تعمل جميع مراكز الحجز والمبيعات الهاتفية داخل المملكة خلال إجازة العيد من الساعة 8 صباحاً إلى الساعة 12 ليلا ، فيما يعمل مركز الحجز والمبيعات الهاتفية في أوروبا ، بالإضافة لمركز أمريكا طوال الأسبوع ، على مدار الساعة.

وأشارت “السعودية إلى أنها تقدم خدماتها في جميع المطارات الرئيسية على مدار الساعة ، طوال أيام الأسبوع ، وفي المطارات الإقليمية خلال أوقات الرحلات ، إلى جانب تقديم الخدمات المتكاملة عبر موقعها على شبكة الإنترنت (www.saudia.com) والتطبيقات على الأجهزة الذكية إلكترونياً بيسر وسهولة.