“الغذاء والدواء” تضبط 26 طناً من المواد الغذائية المخالفة خلال رمضان

صراحة-الرياض:أتمّت الهيئة العامة للغذاء والدواء الحملة التفتيشية للأسواق المحلية التي جرت خلال شهر رمضان المبارك بشكل يومي، واستهدفت بشكل رئيسي التفتيش على المصانع والمستودعات، التي تصنّع وتخزن الأغذية ويكثر استهلاكها خلال شهر رمضان، في كل من الرياض وجدة والدمام بشكل خاص، وباقي مناطق المملكة بشكل عام.

وأثمرت الحملة عن رصد عدد من المخالفات والضبطيات، التي تضمنت التلاعب في تواريخ الصلاحية، وتخزين أغذية في ظروف سيئة لا تتناسب مع طبيعة ونوع المواد الغذائية، وتخزين أغذية

منتهية الصلاحية.

وبلغت الكمية الإجمالية للمواد المضبوطة ما يزيد عن 26 طنا من الأغذية، وقرابة 10 آلاف لتر من المشروبات بمختلف أنواعها، حيث تتولى الهيئة العامة للغذاء والدواء حالياً استكمال الإجراءات النظامية بشأن المخالفات، وإحالتها للنيابة العامة، وفقاً لنظام مكافحة الغش التجاري لاتخاذ اللازم.

وضبط مفتشو هيئة الغذاء والدواء، كميات كبيرة من الأرز تزيد عن 22 طنا مخزنة في مستودع، تم التلاعب في بياناتها من خلال القيام بتعبئة الأرز في أكياس جديدة، يتم فيها تغيير نوع الأرز وتواريخ المحصول.

كما ضبط مفتشو الهيئة، كميات تزيد عن 4 طن، من الأغذية التي يتم التلاعب في تواريخ صلاحيتها، من خلال إعادة تعبئتها مرة أخرى بتواريخ جديدة، وكميات أخرى تنوعت بين (مكرونة، شطة، زيت زيتون)، وذلك لانتهاء فترة صلاحيتها، والتلاعب في تواريخ صلاحيتها، حيث يتم إعادة تعبئتها بتواريخ صلاحية مختلفة عن التواريخ الفعلية.

فيما تم ضبط كميات كبيرة من شراب الليمون والبرتقال تقدر بـ 9437 لتراً، وذلك لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية من الناحية الميكروبية.