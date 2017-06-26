القاعدة تطلق سراح رهينة سويدي تحتجزه منذ ستة أعوام

صراحة-وكالات:قالت وزارة الخارجية السويدية يوم الاثنين إن تنظيم القاعدة أطلق سراح مواطن سويدي يحتجزه منذ نحو ستة أعوام.

وخطف التنظيم يوهان جوستافسون (42 عاما) في نوفمبر تشرين الثاني 2011 في مدينة تمبكتو خلال جولة بدراجات نارية في مالي مع شخصين من جنوب أفريقيا وهولندا.

وذكرت الإذاعة السويدية أن الخاطفين طلبوا في بادئ الأمر خمسة ملايين دولار لإطلاق سراحه وهو طلب رفضته الحكومة السويدية.

ورفضت وزارة الخارجية التعليق على مسألة الفدية.

وقالت وزيرة الخارجية مارجوت ولستروم في بيان “يسعدني أن أقول إن جوهان جوستافسون أطلق سراحه وسيعود إلى السويد”.

وقالت الوزيرة إن الوزارة بذلت “جهودا كبيرة” بمساعدة الشرطة وجهات سويدية وأجنبية أخرى لضمان إطلاق سراح جوستافسون.