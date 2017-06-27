حالة الطقس: طقس مستقر على معظم مناطق المملكة

صراحة-واس:توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى -طقس مستقر على معظم مناطق المملكة، وسماء غائمة جزئياً مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان ،عسير ،الباحة تمتد إلى الطائف.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين

، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.