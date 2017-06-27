العيادات التخصصية السعودية تواصل تقديم خدماتها للأشقاء السوريين في مخيم الزعتري خلال أيام عيد الفطر

صراحة-الرياض:واصلت العيادات التخصصية السعودية التابعة للحملة الوطنية السعودية لنصرة الاشقاء في سوريا تقديم خدماتها الصحية في مخيم الزعتري خلال أيام عيد الفطر المبارك لجميع الفئات العمرية من الاشقاء اللاجئين السوريين.

وأوضح المدير الطبي للعيادات الدكتور حامد المفعلاني أن العيادات قامت من خلال الأقسام المتخصصة التابعة لها والبالغ عددها 16 عيادة اختصاص والاقسام التابعة

لها ، وتحت إشراف كادر طبي متخصص بتقديم الخدمات الصحية والعلاجية للشقيق السوري .

من جهته أشار المدير الإقليمي للحملة الدكتور بدر بن عبدالرحمن السمحان إلى أن الحملة تحرص كل الحرص على توفير جميع الخدمات الانسانية الضرورية للشقيق السوري خصوصا في أيام الاعياد التي غالبا ما تشهد قيام معظم المنظمات الانسانية بإيقاف خدماتها مما دعا إدارة الحملة إلى وضع خطة مناوبات لكافة الكادر الطبي والخدمات المساندة لها وذلك بهدف توفير أجواء مريحة تكون عونا لهم في ظروف اللجوء الصعبة التي يعانونها .

وأكد السمحان أن الحملة الوطنية السعودية مستمرة بإذن الله في تقديم خدماتها الاغاثية في جميع المحاور الإنسانية ومواكبة التطور الذي يهدف إلى تقديم أفضل خدمة للشقيق السوري .

من جانبهم عبر عدد من الاشقاء السوريين المستفيدين من الخدمات الإغاثية التي تقدمها الحملة الوطنية السعودية عن شكرهم وعميق امتنانهم على جودة الخدمات الاغاثية التي تقدم لهم على مدار العام داعين الله أن يحفظ المملكة وحكومتها الرشيدة وشعبها من كل سوء و مكروه