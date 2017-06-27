الهلال الأحمر بالطائف يباشر أول أيام العيد 195 بلاغاً

صراحة-الطائف:أوضحت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة الطائف أن إحصائية البلاغات الواردة إلى غرفة العمليات ٩٩٧ بالمحافظة أول أيام عيد الفطر المبارك، بلغت ١٩٥بلاغاً.

وأفاد المتحدث الرسمي للهلال الأحمر في الطائف شادي بن عابد الثبيتي أن عدد البلاغات الواردة إلى غرفة العمليات تنوعت فيها الحالات ما بين حالات مرضية وحوادث خلفت عدداً من الإصابات.

وأشار الثبيتي إلى أن غرفة العمليات ٩٩٧ تستقبل جميع البلاغات المرضية والحوادث على مدار الساعة وتقوم بإرسال الفرق الإسعافية إلى جميع محتاجيها وتتمنى للجميع السلامة الدائمة.