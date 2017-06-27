الذهب يتعافى من أدنى مستوى في 6 أسابيع مع هبوط الدولار قبيل كلمة يلين

صراحة-وكالات:ارتفع الذهب يوم الثلاثاء متعافيا من أدنى مستوياته في نحو ستة أسابيع بدعم من ضعف الدولار قبيل كلمة لرئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جانيت يلين في وقت لاحق يوم الثلاثاء والتي يترقبها المستثمرون لتبين دلالات على ما إذا كان المركزي سيواصل رفع أسعار الفائدة هذا العام أم لا.

ولمح مسؤولون بالبنك المركزي إلى أنهم سينظرون في تباطؤ التضخم ويواصلون مسارهم الحالي في رفع الفائدة على الرغم من شكوك المستثمرين وتقييمات السوق التي تظهر احتمالا بنسبة 40 في المئة لأن يرفع المركزي أسعار الفائدة في اجتماعه في ديسمبر كانون الأول.

ومن المنتظر أن تشارك يلين في مناقشة حول مشكلات الاقتصاد العالمي في الأكاديمية البريطانية بلندن.

وتراجع الدولار 0.5 في المئة أمام سلة من عملات رئيسية.

وصعد الذهب في السوق الفورية 0.6 في المئة إلى 1251.84 دولار للأوقية (الأونصة) الساعة 0844 بتوقيت جرينتش بعدما هبط إلى 1236.46 دولار يوم الاثنين مسجلا أدنى مستوياته منذ 17 مايو أيار.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة تسليم أغسطس آب 0.5 في المئة إلى 1252.20 دولار للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة 0.8 في المئة إلى 16.68 دولار للأوقية وصعد البلاديوم 0.4 في المئة إلى 868.25 دولار للأوقية بينما ارتفع البلاتين 1.1 في المئة إلى 922.90 دولار للأوقية متعافيا من أدنى مستوياته في ستة أسابيع الذي سجله يوم الاثنين.