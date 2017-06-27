أمير منطقة الباحة يفتتح ملعب الحمراني ويضع حجر الأساس لحديقة الحمراني ببلجرشي

صراحة-الباحة:افتتح صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة مساء أمس ملعب ومنشآت الشيخ علي الحمراني الرياضية، ووضع حجر الأساس لحديقة الشيخ علي الحمراني ، التي أنشئت على نفقة ابنه الشيخ عبدالله الحمراني.

وقام سموه بقص الشريط وإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية للمشروع ، إيذانا ًبافتتاح الملعب.

وثم أقيم حفل خطابي بهذه المناسبة تخلله كلمة لمعرف قرية الحمران الشيخ أحمد بن سعيد خلف ، رحب فيها بسمو أمير منطقة الباحة والحضور ، مؤكداً الولاء للقيادة الحكيمة والانتماء للوطن الغالي.

وأعرب عن شكره لسموه على افتتاحه للملعب ووضع حجر الأساس للحديقة، الأمر الذي يجسد مدى اهتمام سموه بكل ما يسهم في تنمية المنطقة في مختلف الجوانب ودعمه للاستثمار والمستثمرين في المنطقة لتنفيذ مشروعاتهم الاستثمارية في مختلف محافظات الباحة.

وبين أن مشروع الملعب أقيم على مساحة 9800 متر مربع، وبمدرجات تتسع لـ 9000 متفرج ، مشيراً إلى أن هذا المشروع يأتي في إطار الشراكة المجتمعية لرجال الأعمال في تنمية المجتمع ، مثمناَ للشيخ عبدالله الحمراني دعمه لهذا المشروع لخدمة شباب المنطقة تضاف للخدمات التنموية والحضارية التي تزخر بها المنطقة .

عقب ذلك ألقيت قصيدة شعرية ، ثم شاهد سموه والحضور عرضاً مرئياً تضمن مراحل المشروع وما يتضمنه من مبان وصالات وخدمات ومرافق .

بعد ذلك تسلم سمو أمير منطقة الباحة هدية تذكارية من الشيخ عبد الله الحمراني بهذه المناسبة.

إثر ذلك وضع سموه حجر الأساس لحديقة الشيخ علي الحمراني التي تضم نافورة مائية ومسطحات خضراء مزودة بألعاب ترفيهية ومظلات وكراسي ودورات مياه وجلسات وممشى ومواقف للسيارات .

حضر الحفل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن حسام بن سعود، ووكيل إمارة منطقة الباحة الدكتور حامد بن مالح الشمري، ومدير شرطة المنطقة اللواء على بن محمد أل هادي، ومحافظ بلجرشي سفر بن سويد.