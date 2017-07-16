شرطة الرياض: ضبط مواطنين وبنجلاديشي بتهمة انتحال صفة رجال الأمن

صراحة-الرياض:وضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الرياض أنه استمراراً للجهود المبذولة من كافة الاجهزة الأمنيه المرتبطه بشرطة المنطقة بغرض تحقيق الأمن و السكينه العامه.

فقد تمكنت الفرق التابعة لإدارة دوريات أمن المحافظات المشاركة في الحملة الأمنية بعد اتخاذ جملة من الاجراءات من ضبط ( مواطنيين و بنقلاديشي ) توفرت معلومات عن قيام أحدهم بالدخول على مقار سكن العمالة الوافدة منتحلاً صفة رجل أمن وتهديهم وسرقة مقتنياتهم الشخصية واموالهم بمساعدة من شريكيه الاخرين من خلال توزيع الادوار بينهم, وبسماع اقوالهم اقروا بإرتكاب ثلاثة حوادث سرقة و تقاسم المسروقات فيما بينهم.

تم التحفظ على المتهمين رهن استكمال اجراءات التحقيق ومعرفة مدى صلتهم بالقضايا المماثلة المقيدة ضد مجهول وإشعار فرع النيابة العامة بمنطقة الرياض تمهيداً لتقديمهم للعدالة لينالوا جزائهم الرادع نظير ما اقدموا عليه من جرائم .