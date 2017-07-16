تحريات القصيم تطيح بشبكة تسول يستقلون سياراتٍ فارهة

صراحة-القصيم:صرح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة القصيم الرائد بدر السحيباني بأن إدارة التحريات والبحث الجنائي تمكنت من رصد ٢١ مقيماً من جنسيةٍ عربية بينهم نساءٌ وأطفالٌ متهمين بممارسة التسول ، والقبض عليهم بإسهامٍ مباشر من دوريات الأمن وقوة المهمات والواجبات الخاصة ..

مشيراً إلى أن المتهمين ينتمون لأسرةٍ واحدة ، وقد استغلوا إحدى الشقق السكنية بمدينة بريدة لتكون مقراً لسكنهم ..

حيث عمدوا إلى استيقاف مركبات الآخرين ومبادرتهم بطلب العون ، مدعينَّ حاجتهم الملحة للمساعدة ..

ليعثر بحوزتهم على مبلغٍ مالي وقدره ١٢٠٤٩ريالاً ، ومبلغاً آخر وقدره ١٥٠ درهماً إماراتياً ، ومجوهراتٍ وهوياتُ إقامةٍ لعدة بلدان خليجية ..

إضافةً إلى ضبط خمس مركباتٍ استغلوها لهذا الغرض إحداها كانت من نوعيةٍ حديثة ..

موضحاً بأنه جرى إحالة المتهمين للجهات المختصة بإدارة الوافدين لإستكمال الإجراءات اللازمة لهم وتطبيق النظام بحقهم ..

محذراً السحيباني مما قد يلجأ إليه المتسولون من أساليب للتحايل واستدرار العواطف سواءً عبر استخدام الأطفال أو النساء بهدف جني المزيد من المال ..

مؤكداً في الوقت ذاته على أهمية التعاون للحد من تنامي هذه الظاهرة وذلك بتوجيه المساعدات للجهات المعتمدة في المؤسسات الخيرية والتي بدورها تقوم بإيصالها لمستحقيها بطرقٍ نظامية ..