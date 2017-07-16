جامعة نجران تواصل استقبال المتقدمين إلكترونياً

صراحة-نجران:تواصل جامعة نجران, ممثلة بعمادة القبول والتسجيل، استقبال طلبات القبول والتسجيل لدرجة البكالوريوس لخريجي وخريجات المرحلة الثانوية عبر البوابة الإلكترونية للجامعة، ويستمر القبول والتسجيل إلى الثامن من شهر ذي القعدة المقبل.

وأوضح عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور زهير العمري، أن بوابة القبول بدأت إلكترونيا في استقبال الطلبات مطلع الأسبوع الماضي لخريجي وخريجات المرحلة الثانوية, وتجاوزت طلبات القبول في الأسبوع الأول أكثر من 6000 طالب، وأجابت عن أكثر من ٥٠٠ استفسار، ونشرت عدداً من المواد الإرشادية والفيديوهات والوسائل التوضيحية لآلية القبول والتخصصات المتاحة, مُبيناً أن العمادة استحدثت مركزاً متكاملاً في مجمع نجران رويال سنتر ابتداءً من الجمعة الماضي, ويستمر عشرة أيام, لمساعدة الطلاب في تقديم طلب القبول الإلكتروني، وشرح خطوات الدخول إلى البوابة ،إضافة إلى الإجابة عن أي استفسارات .