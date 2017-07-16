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16 يوليو, 2017   3404

أمانة الطائف تنفذ 30 ألف م2 لمواقف السيارات والإنارة والأرصفة بسوق عكاظ

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صراحة-الطائف:أسهمت أمانة الطائف في تعزيز الخدمات البلدية بسوق عكاظ، ومنها إنشاء المزيد من مواقف السيارات في محيط المهرجان ،إذ نفذت خلال العام الحالي أعمال تعبيد أكثر من 30 ألف متر مربع شملت مواقف السيارات الداخلية والخارجية التي تم تمهيدها ودعمها بالإنارة والترصيف بطول خمسة آلاف متر طولي، بمتابعة من أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل لتنظيم عملية اصطفاف السيارات وتنظيم حركة المرور، وتسهيل تنقل الزوار وضيوف السوق.
وقامت أمانة الطائف بدعم البنية التحتية والفوقية لسوق عكاظ وشملت الأعمال تعزيز الخدمات البلدية، من خلال تهيئة البوابات والمداخل والمخارج، وتعبيد وأرصفة مدخل السوق الجديد من الجهة الغربية، وأعمال الزراعة للمسطحات الخضراء، وأعمال الصيانة للجادة والمصليات ومجمعات دورات المياه العامة والمسرح الخاص بالفنون الشعبية والخيام وألعاب الأطفال والمظلات والأرصفة.
مما يذكر أن أمانة الطائف شريك استراتيجي للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في هذا المشروع لدفع عجلة التنمية السياحية بالمحافظة، وستستمر جهود الأمانة في السوق بما يواكب ما خطط لسوق عكاظ مستقبلاً.

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