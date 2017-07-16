ذهبية وبرونزية في مستهل مشاركة منتخب ألعاب القوى في البطول

صراحة-الرياض:حقق المنتخب السعودي الأول لألعاب القوى ميداليتين “ذهبية وفضية” في مستهل مشاركته في منافسات البطولة العربية الـ 20 لألعاب القوى التي تقام منافساتها في تونس .

وأحرز الميدالية الذهبية الرامي سلطان الحبشي في مسابقة الكرة الحديدية بعد أن رمى لمسافة 18.19 مترا، فيما نال زميله أمين العرداي الميدالية الفضية بعد أن رمى لمسافة 16.86 مترا .

وفي سباق الـ 100 متر تأهل العداء عبدالله أبكر لنهائي السباق بعد أن حل أولاً في الدور نصف النهائي بزمن 10,38 ثواني ، كما تأهل زميله مازن الياسين لنهائي سباق الـ 400 متر بعد أن جاء أولاً في التصفية الثانية لنصف نهائي السباق .

وكانت البطولة قد افتتحت أمس على ملعب ” رادس ” بمشاركة 16 دولة ، بحضور رئيس الاتحاد العربي لألعاب القوى الدكتور أحمد الفاضل ورئيس الاتحاد السعودي لألعاب القوى العميد هادي القحطاني ، ورؤساء الوفود العربية المشاركة .