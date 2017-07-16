جامعة جازان: بدء التسجيل في دبلومات وبرامج عمادة خدمة المجتمع لطلبة الثانوية العامة

صراحة-الرياض:أعلنت عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة جازان،بدء التسجيل في الدبلومات والبرامج للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1438 / 1439هـ لحملة الثانوية العامة من الجنسين في الفترة ما بين 19 إلى 29 من الشهر الحالي.

وبين عميد عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر الدكتور محمد بن علي معشي، أن العمادة فتحت باب التقدم للراغبين من خريجي وخريجات الثانوية العامة للالتحاق بالدبلومات الجديدة، انطلاقاً من الدور المجتمعي للجامعة في خدمة المجتمع وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية من أبناء الوطن من حملة الثانوية لتهيئتهم لسوق العمل في القطاعين الحكومي أو الخاص.

وأفاد أن آلية التقديم ستكون إلكترونية عبر بوابة جامعة جازان، عبر الدخول على رابط العمادة ومن ثم تعبئة استمارة التقديم آلياً ليتم التواصل عبر الرسائل النصية مع المتقدمين، منبهاً إلى أهمية تسجيل البيانات بدقة وعدم التسجيل أكثر من مرة ومراجعة العمادة فور قبول المتقدم لدفع رسوم التسجيل ومن ثم دفع ما نسبته 25% من رسوم الدبلوم أو البرنامج.

وأشار الدكتور معشي، إلى أن العدد المطلوب لفتح البرنامج محدد بـ30 متقدماً، وفي حال عدم اكتمال العدد تخير الطالبة التسجيل في أي فرع من الفروع النسائية المتوفر فيها مقاعد خاصة، موضحاً في هذا الصدد، أن معايير القبول في البرامج والدبلومات يعتمد على المقاعد الشاغرة ومعدل التخرج للشهادة المطلوبة.

ودعا الراغبين بالتسجيل، إلى الدخول على بوابة الجامعة أو الرابط التالي http://webs.jazanu.edu.sa/StudentTraining/ .