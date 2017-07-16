بلدية محافظة سميراء بحائل تصادر 220 كيلو جراماً من المواد الغذائية واللحوم والخضار الفاسدة

صراحة-حائل:صادرت بلدية محافظة سميراء جنوب شرق منطقة حائل ممثلة في إدارة صحة البيئة 80 كيلو جراماً من اللحوم الفاسدة و 90 كيلو جراماً من المواد الغذائية التالفة ومنتهية الصلاحية بالإضافة إلى 50 كيلو جراماً من الخضار والفواكه الفاسدة في عدد من المحلات التجارية في المحافظة خلال 1320 جولة تفتيشية قام بها مراقبو صحة البيئة خلال الثلاثة أشهر الماضية .

وأوضح رئيس بلدية محافظة سميراء المهندس فهد المظيبري أن الجولات الميدانية المجدولة بشكل يومي وعلى فترتين صباحية ومسائية شملت جميع المحلات التجارية ومحلات بيع اللحوم والمواد الغذائية والخضار والفواكه في المحافظة والقرى التابعة لها .

وأضاف أنه تم اتخاذ العقوبات الصارمة بحق المحلات المخالفة وفرض الغرامات المالية عليهم وفق اللوائح والأنظمة، مؤكداً أن الجولات الميدانية مستمرة وبشكل مكثف حرصاً على سلامة المواطنين والمقيمين.