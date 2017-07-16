وزارة الشؤون البلدية والقروية : أكثر من 67 ألف عامل نظافة وأكثر من 9 آلاف مُعدّة لنظافة المدن خلال إجازة عيد الفطر

صراحة-الرياض:سخرت وزارة الشئون البلدية والقروية جهودها كافة لتقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين والمحافظة على نظافة الشوارع والحدائق والمتنزهات لإسعاد المواطنين والمقيمين والزوار طوال إجازة عيد الفطر المبارك في جميع مناطق المملكة , حيث بلغ إجمالي عدد عمال النظافة الذين سخّرتهم الوزارة للعمل في الأمانات والبلديات خلال الإجازة 67505 عمال ، فيما بلغ عدد المعدات وآليات النظافة 9473 معدة وآلية جابت كافة الشوارع في مختلف مناطق المملكة ومحافظاتها.

وقامت أمانة منطقة الرياض بتجهيز 9 آلاف عامل و1700 آلية خلال أيام عيد الفطر المبارك , كما سخّرت محافظة جدة 6047 عاملا، و816 معدة وآلية، فيما اهتمت أمانة العاصمة المقدسة بأعمال النظافة خلال أيام العيد بتجهيزها لـ 11825 عاملا، و717 آلية.

وانتشر 5935 من عمال النظافة و836 من الآليات الشوارع المختلفة والحدائق والمنتزهات في أمانة المدينة المنورة ، كما جهزت أمانة المنطقة الشرقية 6000 عامل، و951 آلية.

فيما استعانت أمانة الأحساء بـ 3000 عامل، و480 آلية لأعمال النظافة خلال أيام العيد ، أما أمانة القصيم سخرت 1400 عامل، و70 آلية لنظافة الطرقات ، ووفرت أمانة منطقة حائل 1700 عامل، و110 آليات، وخصصت أمانة منطقة جازان 3400 عامل، و 493 آلية، وأمانة منطقة الباحة 700 عامل و387 آلية، وأمانة منطقة عسير 11000 عامل و113 آلية، وأمانة منطقة نجران 609 عمال و130 آلية، وأمانة منطقة تبوك 3020 عاملا و566 آلية، وأمانة منطقة الجوف 1334 عاملا، و800 آلية، وأمانة محافظة الطائف 1403 عمال و60 آلية، وأمانةمنطقة الحدود الشمالية 1132 عاملا و164 آلية.