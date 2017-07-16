مركز بلاغات المستهلك بوزارة التجارة يتخطى حاجز الـ 3 ملايين مكالمة 38‎%‎ منها شكاوى بنسبة إغلاق البلاغات 97‎%‎



صراحة – محمد المحسن :أعلنت وزارة التجارة والاستثمار استقبال أكثر من ثلاثة ملايين مكالمة تضمنت شكاوى وبلاغات واستفسارات المستهلكين عبر مركز البلاغات على الرقم 1900 خلال السنوات الخمس الماضية منذ بدء استقبال البلاغات بشكل مباشر، وأكدت الوزارة حرصها واهتمامها بالنظر في جميع البلاغات الواردة والعمل على معالجتها واتخاذ الإجراءات اللازمة في زمن قياسي، موضحة في الوقت نفسه عزمها مضاعفة الجهود في سبيل توفير بيئة تجارية منظمة تحفظ حقوق المستهلكين وتحميهم من أي ممارسات ضارة.

وعبر معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي عن شكره وتقديره لكافة المواطنين والمقيمين على تفاعلهم الدائم وتواصلهم المستمر مع الوزارة عبر قنواتها الرسمية مما يسهم في جودة الخدمات المقدمة لهم، مبيناً أن دور المواطن والمقيم مهم جداً في جهود الوزارة وذلك بالإبلاغ عن أي مخالفات للأنظمة التجارية ، مشيراً إلى أن الوزارة لن تدخر جهداً في معالجة هذه القضايا.

وكشفت إحصائيات مركز البلاغات الذي بدأ عمله منذ منتصف العام 2012 أنه استقبل حتى نهاية الأسبوع الماضي أكثر من ثلاثة ملايين مكالمة عبر مركز البلاغات (1900)، بنسبة إغلاق بلغت 97 في المائة، فيما بلغ معدل المكالمات في اليوم الواحد 1608 مكالمة، ووصل عدد المكالمات الصادرة من المركز لمتابعة البلاغات والشكاوى 292317 مكالمة، وأوضح التقرير أن نسبة الشكاوى من إجمالي المكالمات الواردة إلى المركز بلغت 38%، فيما توزعت النسب المتبقية على الاستفسارات والمقترحات ومتابعة البلاغات.

وكشف التقرير تصدر مخالفات الغش التجاري قائمة بلاغات الشكاوى بنسبة 42%، وحلت مخالفات الوكالات التجارية في المرتبة الثانية بـ 29%، ومن ثم قضايا التموين بنسبة 15%، فيما تعددت البلاغات الأخرى الواردة إلى المركز وشملت مخالفة المسابقات والتخفيضات التجارية ومخالفات البيانات التجارية ومخالفات محطات الوقود وتقليد العلامات والشعارات المخالفة للعقيدة الإسلامية، وسجل مركز البلاغات ورود شكاوى تتعلق بالمكاتب العقارية والتستر التجاري إلى جانب مخالفات المعادن والأحجار الكريمة والاحتيال المالي.

ومناطقياً، تصدرت منطقة الرياض المرتبة الأولى في إجمالي البلاغات تلتها منطقة مكة المكرمة فالمنطقة الشرقية ومن ثم المنطقة الجنوبية والمدينة المنورة، وتوالت بعد ذلك بقية المناطق.

وبدورها، تدعو وزارة التجارة والاستثمار المواطنين والمقيمين للتواصل للإبلاغ عن شكاواهم عبر تطبيق “بلاغ تجاري”، الذي يمكن المستهلك من تقديم البلاغات عن المخالفات التجارية باستخدام هاتفه الذكي، مع إمكانية ارفاق صور وموقع المخالفة بشكل مباشر وسهل، كما يمكن من خلال التطبيق استعراض استدعاءات السلع والاطلاع على الحملات التي تطلقها الوزارة بما فيها الأخبار الخاصة بالمستهلك، حيث يتميز التطبيق بسهولة استخدامه، وقد حصل على جائزة أفضل تطبيق مجاني في متجر أبل في وقت سابق.

الجدير بالذكر أن مركز بلاغات المستهلك يستقبل البلاغات عن المخالفات ومتابعتها آلياً لحين إغلاقها بالتواصل مع المراقبين ومباشرتهم للمخالفة، حيث يتم استخدام الأجهزة الذكية التي تساهم في سرعة سير وإنجاز العمل.

وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار مواصلة عملياتها الرقابية والتوعوية والتطويرية وتعزيز قدرات قطاعي التجارة والاستثمار، وحماية مصالح المستفيدين، عبر تطوير ووضع سياسات وآليات تنفيذ فعالة، تسهم في تحقيق تنمية اقتصادية مُستدامة