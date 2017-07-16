مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 7348.76 نقطة

صراحة – فيصل القحطاني : أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 35.34 نقطة ليقفل عند مستوى 7348.76 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.4 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 128 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 72 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 126 شركة ارتفاعاً في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 42 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الأبحاث والتسويق, والطباعة والتغليف, والباحة, والأسماك, وأنعام القابضة الأكثر ارتفاعاً, أما أسهم شركات مكة, وأسمنت الشرقية, والمواساة، ونماء للكيماويات, والأهلي للتكافل, فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.97% و 1.06% .

فيما كانت أسهم شركات الإنماء, ودار الأركان, والطباعة والتغليف, والجزيرة، وسابك هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الإنماء, وسابك, والراجحي، ودار الأركان، والطباعة والتغليف هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 8.71 نقطة ليقفل عند مستوى 3587.04 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.5 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر 137 ألف سهم تقاسمتها 282 صفقة.