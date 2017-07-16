الأمير عبدالله بن بندر يكرم أعضاء فريق “معا” التطوعي

صراحة – فيصل القحطاني : كرّم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر نائب أمير منطقة مكة المكرمة في مقر الإمارة بجدة اليوم، رئيس وأعضاء مركز حي العمرة التابع لجمعية مراكز الأحياء بالعاصمة المقدسة وفريق “معاً” التطوعي، نظير لفتتهم الإنسانية بإقامة حفل معايدة أول أيام عيد الفطر لعمال النظافة بمدينة مكة المكرمة .

وقدم سموه شكره وتقديره لرئيس وأعضاء المركز والفريق التطوعي، مؤكداً أن مثل هذا العمل الجماعي والخيري يقدم رسالة سامية ويعكس صورة مثالية عن المواطن والمجتمع السعودي .

من جهتهم عبر أعضاء مركز حي العمرة وفريق “معاً” التطوعي عن شكرهم وتقديرهم لنائب أمير منطقة مكة المكرمة على تكريمه، مشيرين إلى أن ذلك سيكون حافزاً لهم لتقديم أعمال تطوعية أخرى في المستقبل – بإذن الله – .

كما تسلّم سمو نائب أمير منطقة مكة المكرمة تقريراً عن إنجازات المركز والفريق التطوعي، الذي تضمن مسيرة العطاء خلال الأعوام السبعة الماضية من بينها الأعمال التطوعية والمجتمعية التي بلغت 1050 عملاً بمعدل 150 عمل سنوياً ، كذلك بلغ عدد الشباب المشاركين في الأعمال التطوعية 1400 شاب بواقع نحو 700 ألف ساعة تطوع ، فيما بلغ عدد المستفيدين من الأعمال التطوعية خلال الأعوام السبعة 1.4 مليون مستفيد بمعدل 200 ألف مستفيد كل عام .

وكان مركز العمرة وفريق “معاً” أقام أول أيام عيد الفطر ، حفل المعايدة والإفطار السنوي لعمال النظافة بمكة المكرمة، بهدف تحقيق أواصر المحبة وإحساسهم بروح الأخوة والتكافل المجتمعي ومشاركتهم فرحة العيد وإدخال الفرح والسرور عليهم، كما تم تقديم هدايا وجوائز مالية .

يذكر أن مركز حي العمرة حصل على جائزة الأمير عبدالمجيد للأحياء المثالية في موسمها الأول التي سلمها للفائزين صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة العام الحالي .