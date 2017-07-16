جامعة حفر الباطن تبدأ استقبال طلبات التقديم للطالبات إلكترونياً

صراحة – فيصل القحطاني :بدأت جامعة حفر الباطن ممثلة بعمادة القبول والتسجيل ، اليوم , في استقبال طلبات القبول والتسجيل لدرجة البكالوريوس للعام الجامعي 1438 /1439هـ لخريجات المرحلة الثانوية عبر البوابة الإلكترونية للجامعة ، و يستمر القبول والتسجيل حتى الـ 4 من شهر ذي القعدة المقبل.

وتستقبل الجامعة الطلبات بشكل الكتروني في عدد من التخصصات المتاحة في كليات الجامعة و فروعها بمحافظة النعيرية و قرية العليا والخفجي وفق عدد من الشروط وهي أن يكون الطالب سعودياً أو من أم سعودية ، و يشترط لقبول طالب المنحة الداخلية من غير السعوديين , سواءً من القبائل النازحة أو جنسيات أخرى أن يكون لديه إقامة سارية المفعول خاصةً به و قبول هذه الفئة من الطلاب يتم حسب المقاعد المتاحة لكل جنسية بعد موافقة وزارة التعليم ، وأن يكون الطالب قد حصل على الشهادة الثانوية العامة السعودية أو ما يعادلها في العام الحالي أو الأربع سنوات الماضية أي من عام 1433 /1434هـ فما فوق للتقديم لسائر البرامج عدا المسار الصحي وأن يكون الطالب سعودي الجنسية و قد حصل على الشهادة الثانوية العامة السعودية أو ما يعادلها في العام الحالي 1437 /1438هـ أو العام المنصرم 1436/ 1437هـ لكلية العلوم الطبية التطبيقية بحفر الباطن ، وأن يكون الطالب قد تقدم لاختباري القدرات العامة أو التحصيلي المقدمين من المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم على أن تكون نتيجة الطالب موثقة في برنامج التعاملات الحكومية ( يسر ) .