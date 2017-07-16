وزير الحج والعمرة يبحث تطوير الخدمات في “مؤسسة حجاج تركيا” و”جنوب شرق آسيا”

صراحة – خالد الحسين :قام معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن اليوم, بجولة ميدانية شملت مقرات كل من المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأميركا وأستراليا، وكذلك مقر المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج دول جنوب شرق آسيا، بمكة المكرمة، بهدف الوقوف على البرامج و الخطط التشغيلية للمؤسسات لموسم حج هذا العام، التي تتضمن العديد من الأهداف وآليات التنفيذ والتقييم والمتابعة والإشراف .

كما بحث معاليه استراتيجيات تطوير الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، المتعلقة بعمليات الاستقبال والتفويج والنقل والتصعيد والإسكان والتغذية والتوعية وغيرها من الخدمات، والارتقاء بمعدلات الجودة وتجويد الأداء العام، وذلك تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – بتقديم خدمات رفيعة لضيوف الرحمن، وفقاً لأعلى المقاييس، وبكل جودة وإتقان، وفق رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020.

وناقش الدكتور بنتن مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأميركا وأستراليا، المطوف طارق بن مدرة عنقاوي، برامج عمل الخطة التشغيلية التي أعدتها المؤسسة لموسم حج هذا العام 1438هـ، كما بحث مقترحاتها لتطوير الخدمات التي تقدمها لضيوف الرحمن الوافدين من الخارج في هذا الموسم، الذين يبلغ عددهم أكثر من 230 ألف حاج، يفدون من نحو 74 دولة، موزعة في 4 قارات من قارات العالم، هي: (أوروبا الشرقية والغربية، وأمريكا الجنوبية، وأميركا الوسطى، وأميركا الشمالية وكندا)، وذلك من خلال 51 مكتباً للخدمات الميدانية.

عقب ذلك زار الدكتور بنتن مقر المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج دول جنوب شرق آسيا، بحي “الزاهر” بمكة المكرمة، وعقد اجتماعاً مع رئيس مجلس إدارتها المطوف محمد أمين بن حسن أندرقيري، ونائبيه، وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة، جرى فيه استعراض مستجدات خطة المؤسسة التشغيلية التي أعدتها لخدمة الحجاج الذين تتشرّف بتقديم خدماتها لهم من حجاج من دول جنوب آسيا، البالغ عددهم أكثر من 302337 حاجا بواسطة 105 مكاتب خدمة ميدانية، يعمل بها نحو 1,260 مطوف، مشدداً في نهاية الجولات التفقدية، على أهمية تقديم خدمات رفيعة ومشرفة، تعكس حجم الرعاية الكبيرة التي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين للعناية بالحجاج وتقديم أقصى درجات الراحة لضيوف الرحمن، كما أكد معالي الدكتور محمد صالح بنتن على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين أطراف منظومة الحج، وبذل أقصى درجات العطاء و أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، القادمين من مختلف أنحاء العالم لأداء مناسك الحج، عبر رفع درجة جاهزية في كافة القطاعات الأهلية العاملة تحت إشراف الوزارة وتحت مظلتها، لتقديم موسم حج قياسي وناجح – بإذن الله تعالى -.

رافق معالي وزير الحج والعمرة في هذه الجولات التفقدية الميدانية، كل من وكيل الوزارة لشؤون الحج الدكتور حسين بن ناصر الشريف, ووكيل الوزارة لشؤون العمرة المكلف المهندس محمد بن حامد الكليبي، والمدير العام لفرع الوزارة بمكة المكرمة المكلف المهندس محمد بن أحمد عقاد، وعدد من قيادات وزارة الحج والعمرة والمستشارين .