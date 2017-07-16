التسجيل | نسيت كلمة المرور
تسجيل الدخول
الرئيسية >> التعليمية >> «صناعي رفحاء» يعلن بدء القبول للفصل الدراسي الأول
16 يوليو, 2017   2737

«صناعي رفحاء» يعلن بدء القبول للفصل الدراسي الأول

a5a1b1146bb44afa1de9a796c04f79c4_400x400
صراحة – فيصل القحطاني : أعلن المعهد الصناعي الثانوي بمحافظة رفحاء عن بدء القبول للفصل الدراسي الأول للعام التدريبي 1438- 1439هـ ،لحملة الكفاءة المتوسطة لدراسة المرحلة الثانوية،في تخصصات الدبلوم الثانوي وهي : المحركات والمركبات، والتبريد والتكييف، والكهرباء الإنشائية، وتم تحديد 30 مقعدا لكل تخصص ، ويتم الترشيح لها حسب النسب .
كما يمنح الطالب الملتحق بالمعهد عدد من المميزات منها أولوية القبول بالكليات التقنية، ومكافآت تدريب 800 ريال شهرياً، والحصول على المرتبة الخامسة في ديوان الخدمة المدنية ، والتوظيف في المجال الحكومي والعسكري والقطاع الخاص، والحصول على قروض من رياده.

عدد التعليقات (0)

لا يوجد تعليقات

أضف تعليقك

جميع الحقوق محفوظة © 2017 صحيفة صراحة الالكترونية
برمجة و تصميم : YeMeNi AnA