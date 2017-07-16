«صناعي رفحاء» يعلن بدء القبول للفصل الدراسي الأول



صراحة – فيصل القحطاني : أعلن المعهد الصناعي الثانوي بمحافظة رفحاء عن بدء القبول للفصل الدراسي الأول للعام التدريبي 1438- 1439هـ ،لحملة الكفاءة المتوسطة لدراسة المرحلة الثانوية،في تخصصات الدبلوم الثانوي وهي : المحركات والمركبات، والتبريد والتكييف، والكهرباء الإنشائية، وتم تحديد 30 مقعدا لكل تخصص ، ويتم الترشيح لها حسب النسب .

كما يمنح الطالب الملتحق بالمعهد عدد من المميزات منها أولوية القبول بالكليات التقنية، ومكافآت تدريب 800 ريال شهرياً، والحصول على المرتبة الخامسة في ديوان الخدمة المدنية ، والتوظيف في المجال الحكومي والعسكري والقطاع الخاص، والحصول على قروض من رياده.