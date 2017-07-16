“السياحة” تفعل برنامج ( لا تترك اثرا) في سوق عكاظ 11

صراحة – نواف العايد : فعلت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الجهة المنظمة للنسخة الحادية عشر لسوق عكاظ ، برنامج (لا تترك أثر)، بهدف العناية بتنمية الوعي البيئي لدى مختلف شرائح المجتمع .

وتأتي مشاركة (لا تترك أثر) المبني على تجارب عالمية مماثلة ، وناجحة ، تأكيدا لحرص الهيئة على تعزيز قيم السياحة البيئية المسئولة بوجه عام ، وتوعية مرتادي السوق بأهمية المتمثلة في المحافظة على المقومات السياحية الطبيعية في المملكة وتنميتها، فيما يعمل البرنامج على تثقيف زوار السوق ومرتاديه بأهمية الحفاظ على البيئة والاستمتاع بالمواقع السياحية مع تنمية الوعي لديهم بضرورة الا يترك أثرا يخدش جمال البيئة، كما يستهدف شرائح المجتمع المختلفة .

وأوضح مدرب برنامج (لا تترك أكثر) أحد القائمين على جناح البرنامج في السوق وليد زين العابدين أن المتنزهات الوطنية ، والمحميات الطبيعية ، والوجهات السياحية تواجه مختلف الأضرار البيئية، التي منها ما يتطور إلى تلوث أو وباء بيئي مثل الاحتطاب والنفايات، مؤكدا أنهم ومن خلال هذا البرنامج يسعون لتوضيح مجموعة من المفاهيم التي ينبغي على السائح أو من يرتاد البيئات الطبيعية اتباعها أثناء تواجده فيها ، كالإعداد المسبق للرحلة ، واختيار أماكن التخييم فوق سطح صلب ، وتجنب تغيير ما يجد من معالم وتضاريس مثلا ، والحد من الآثار السلبية للنار ، واحترم الزوار الآخرين ، والتعامل الحسن مع مخلوقات الحياة الفطرية . وأخيرا التخلص السليم من المخلفات .