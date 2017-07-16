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16 يوليو, 2017   3841

سفير المملكة لدى روسيا يشارك في مؤتمر بمناسبة مرور 15 عامًا على إنشاء بعثة الحج الروسية في داغستان

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صراحة – فيصل القحطاني : شارك سفير خادم الحرمين الشريفين لدى روسيا الاتحادية عبدالرحمن بن إبراهيم الرسي في المؤتمر المقام في مدينة محج قلعة بمناسبة مرور 15 عامًا على إنشاء بعثة الحج الروسية بجمهورية داغستان.

وألقى السفير الرسي كلمةُ تحدث فيها عن جهود المملكة في خدمة الحجاج والمعتمرين، منوهًا بموافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – على رفع الطاقة الاستيعابية للحجاج في موسم حج هذا العام.

وأشار إلى أن هذا القرار جاء بعد إتمام الجزء الأكبر من أعمال التوسعة في الحرمين الشريفين ويجسد اهتمامه – أيده الله – بإتاحة الفرصة لكل الراغبين في أداء مناسك الحج بيسر واطمئنان.

وتضمن المؤتمر إلقاء كلمات لرؤساء الإدارات الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية من مختلف المناطق.

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