صحة المدينة تدعم قطاع العيص الصحي بـ 3 أطباء أسنان سعوديين

صراحة – فيصل القحطاني : وجهت الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة وفي إطار الحراك الصحي الذي تشهده المنطقة (3) أطباء أسنان سعوديين حيث تم تكليف طبيبين لدعم مستشفى العيص وطبيب لدعم مركز العيص للرعاية الصحية الأولية بالمحافظة، ويأتي ذلك تزامناً مع تلبية تطلعات أهالي محافظة العيص ولتخفيض قوائم الانتظار لدى عيادات الأسنان مما سيسهم بشكل كبير في حدوث نقلة نوعية لخدمات الرعاية الصحية المقدمة في القطاع الصحي بالمحافظة.

تجدر الإشارة بأن قطاع العيص الصحي التابعة لمنطقة المدينة المنورة يستقبل شهرياً في عيادات الأسنان أكثر من (600) مراجع وتقدم لهم خدمات عديدة كجراحة الفم والحشوات السنية وعلاج الجذور والتركيبات الثابتة والمتحركة وطب الفم وعلاج اللثة ضمن عيادات مجهزة بأحدث وحدات الأسنان والأجهزة المساعدة.