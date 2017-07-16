القضاء الايراني يعتقل مستشار الرئيس الايراني على قضايا مالية

صراحة – (كونا) — اعلن المتحدث بأسم السلطة القضائية غلام حسين اليوم الاحد اعتقال مستشار الرئيس الايراني حسين فريدون بتهم مرتبطة “بقضايا مالية”.

وقال حسين في مؤتمر صحفي ان اعتقال فريدون وهو ايضا شقيق للرئيس الايراني جاء على خلفية القضايا التي أثيرت في الانتخابات الرئاسية الايرانية الاخيرة التي جرت شهر يونيو الماضي.

واضاف ان “فريدون استدعي للتحقيق مرات عدة مع آخرين على صلة بالقضية” مشيرا الى امكانية الافراج عنه بكفالة مالية.

وكان عمدة طهران المرشح الرئاسي الخاسر محمد قاليباف اتهم شقيق الرئيس الايراني فريدون بالتورط في ملفات فساد مالي ومصرفي في البلاد.