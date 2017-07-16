تعليم الأفلاج يعلن عن توفر وظائف شاغرة بمدارس البنين والبنات

صراحة – فيصل القحطاني : تعلن إدارة التعليم بمحافظة الأفلاج عن توفر عدد من وظائف حراس لمدارس البنين والبنات بالمحافظة لهذا العام .علماً بأن التقديم سيبدأ يوم الثلاثاء القادم الموافق 1438/10/24هـ الساعة 7:30 ص وذلك عبر الرابط التالي http://aflajejobs.net/ الذي سيستمر التقديم عليه لمدة سبعة أيام ،وسيكون التقديم الكترونياً عبر موقع الإدارة ، علماً أنه من سبق له تسجيل بياناته في اعلان الوظائف ” السابق” عليه إعادة التسجيل مرة أخرى .علماً بأن الشروط التي يجب إنطباقها على المتقدمين هي نفس شروط شغل الوظيفة العامة الواردة في نظام الخدمة المدنية.بحيث يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن يكون محصن( متزوج) لحراس مدارس البنات وأن لا يقل عمره عن 35 سنة ، كما لا يقل العمر عن 25 سنة للمتقدمين لمدارس البنين، مع أهمية ان يكون حسن السيرة و السلوك، وأن لا يكون من أصحاب السوابق، وكذلك يجيد المتقدم القراءة و الكتابة، وحواسه سليمة وعدم وجود ما يعيقه عن أداء العمل.و من ضمن الشروط الواجب توفرها للمتقدمين ان لا يكون المتقدم محال على التقاعد المدني أو العسكري او مشترك في التأمينات الاجتماعية، وان يجتاز المتقدم الفحص الطبي، والمقابلة الشخصية ،والمفاضلة مع ارفاق مايثبت السكن بمقر الوظيفة ( حسب مكان الوظيفة الشاغرة ) كما يجب أن يكون مسجلاً في نظام “ساعد” بوزارة الخدمة المدنية.وعلى المتقدمين الاكتفاء بالتقديم عن طريق الرابط ولا يلزم المراجعة وسوف يتم إبلاغ المتقدم برسالة نصية, أو عن طريق الاتصال به على ما تم حيال طلبه او عن طريق الموقع الرسمي للإدارة، وسوف يتم استبعاد الطلبات السابقة المسجلة في النظام الإلكتروني الخاص بالوظائف.