اتفاقية تعاون بين مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية وجامعة كينجز في لندن

صراحة – فيصل القحطاني : وقع مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية اتفاقية تعاون مع جامعة كينجز لندن في بريطانيا لإطلاق مشروع بحثي مشترك يهدف إلى دراسة الجهات المؤثرة غير الحكومية على المستوى السياسي في العالم العربي، جماعات وتنظيمات ما دون الدولة (non-state actors).

وقع الاتفاقية الأمين العام للمركز د. سعود السرحان وعميد كلية دراسات الدفاع في الجامعة وين باوين. وحضر التوقيع عدد من مسؤولي الجامعة بينهم د. بيتر نيومان مدير المعهد الدولي لدراسات التطرف ونائبه د. شيراز ماهر.

وتضمنت الاتفاقية قيام الجانبين في عمل بحوث ودراسات مشتركة تركز على القضايا السياسية في منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي، بالإضافة إلى إقامة عدد من الأنشطة الفكرية مثل الندوات وورش العمل، وكذلك تبادل الخبرات والباحثين بين الجهتين.

وتأتي هذه الاتفاقية ضمن جهود المركز في التعاون مع مؤسسات البحث العلمي المرموقة في مختلف دول العالم. حيث يضمّ المركز نخبةً من الباحثين المتميّزين، وله علاقات واسعة مع عددٍ من الباحثين المتخصّصين في مختلف المجالات البحثية في السعودية ومن مختلف دول العالم. ويقدّم تحليلات متعمّقة حول القضايا السياسية المعاصرة، والدراسات السعودية، ودراسات شمال إفريقيا والمغرب العربي، والدراسات الإيرانية والآسيوية، ودراسات الطاقة، ودراسات اللغة العربية والحداثة، كما يمثل المركز، في تحليل قضايا الفكر السياسي والتطرف، دورًا مهمًّا؛ بما يقوم به من البحوث والدراسات والتقارير والتحليلات المتخصصة التي تسهم في زيادة الوعي والفكر المجتمعي بمثل هذه القضايا.