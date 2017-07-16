لاعب المنتخب السعودي عمار طراد يحقق لقب البطولة الدولية للبولينج



صراحة – نواف العايد : حقق لاعب المنتخب السعودي الأول للبولينج عمار طراد لقب بطولة هونج كونج الدولية المفتوحة الـ 23 التي اختمت منافساتها في هونج كونج أمس ، بمشاركة أكثر من 100 لاعب دولي .

وتمكن اللاعب عمار طراد من الفوز في المباراة الختامية لبطولة هونج كونج الدولية المفتوحة على لاعب المنتخب الماليزي جوناثان تان بمجموع الشوطين فيما حل في المرتبة الثالثة

لاعب منتخب الهند دروف ساردا .

وكان المنتخب السعودي قد شارك في منافسات هذه البطولة بعشرة لاعبين من لاعبي النخبة يتقدمهم اللاعب الأمير محمد بن سلطان وبدر وحسن آل الشيخ وعبدالله الدليجان وعبدالرحمن الخليوي وعادل البارقي وسلطان المصري والحسن سقطي وفهد علامة .

من جهته أكد لاعب المنتخب السعودي الأول للبولينج عمار طراد أن حصوله على لقب المركز الأول ولقب البطولة في بطولة هونج كونج الدولية جاء تتويجا للمجهودات الكبيرة التي بذلها اللاعبون خلال الفترة الماضية من أجل رفع راية البلد عاليا في مثل هذه المحافل العالمية ، مبينا أن طريقه نحو اللقب كان صعبا حيث قابل أبرز لاعبي البولينج في شرق آسيا يتقدمهم الماليزي جوناثان تان الذي حل في المركز الثاني وكذلك لاعب منتخب هونج كونج مايكل ماك .